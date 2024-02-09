İstanbul Adliyesi Saldırısı Soruşturmasında 95 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları için 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirildi.
Mikail BIYIKLI / İSTANBUL, İSTANBUL Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 95 şüphelinin sorguları için 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirildi.
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmiş, saldırıda yaralanan vatandaşlardan Dilfiraz Karataş hastanede hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 95 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcıvekili 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin sorgularının birazdan başlaması bekleniyor.