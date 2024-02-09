İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili 95 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 95 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Melih Çalışkan- Feridun Açıkgöz/ İSTANBUL, İSTANBUL Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekeleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmiş, vatandaşlardan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne ardından ise adliyeye sevk edildi.