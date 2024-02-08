İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör eylemi sonrası gözaltına alınan 94 DHKP/C üyesinin sağlık kontrolleri yapıldı

İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler hastanenin iki farklı girişinden tek tek polisler eşliğinde içeri alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen terör saldırısında bir kişi hayatını kaybederken 3'ü polis memuru 6 kişi de yaralanmıştı. Polis noktasına ateş açan DHKP/C üyesi 2 terörist ise polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere 67 adrese yapılan operasyonda 90 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısı operasyonların devamında 94'e çıkmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel