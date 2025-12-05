Haberler

İstanbul Adliyesi'ne Helikopterle Gittiğini İddia Eden Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında İstanbul Adliyesi'ne helikopterle gittiğini iddia eden 'mr.fergio' rumuzlu kullanıcı hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adliyesi'ne helikopterle gittiğini iddia ederek ilgili görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan mr.fergio rumuzlu kişi hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

mr.fergio rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı, 4 Aralık günü İstanbul Adliyesi'ne giderek bazı videolar çektirdi. Görüntülerde, önce helikopterde havadan çekilen ardından adliye girişinde ve içerisinde yürüdüğü anlar yer aldı, sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu görüntülere ilişkin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"04.12.2025 tarihinde "mr.fergio" rumuzlu İnstagram sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığının ve ilgili paylaşımların başkaca sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

