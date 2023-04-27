İSTANBUL ADLİYESİ'NE GELEN FATİH TERİM, 'ŞİKAYETÇİ' SIFATIYLA İFADE VERDİ

BİR bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında bazı futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, teknik direktör Fatih Terim'in İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu futbol dünyasından ünlü isimlerin ve iş adamlarının mağdur olarak yer aldığı soruşturma kapsamında, banka şube müdürü S.E. tutuklanmıştı.

MAĞDURLAR İFADE VERİYOR

Bunun üzerine olayla ilgili Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve milli futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın savcılığa gelerek şikayette bulundu.