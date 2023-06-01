İstanbul Adliyesi'nde avukatlara müdahale davasında karar çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde avukatlara müdahale sırasında avukat Zeycan Balcı'nın belinin kırılmasına neden olduğu iddia edilen polis Murat A. hakkındaki davada karar çıktı. Mahkeme, polis memuru Murat A'yı 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 22 avukatın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlarından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ardından avukatlar, pankart açarak adliyenin C kapısında basın açıklaması yapmak istemişti. Adliye önünde toplanan avukatlara polis müdahalede bulunmuştu. Arbedede yere düşen avukat Zeycan Balcı yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Zeycan Balcı ve tutuksuz sanık polis Murat A. katıldı. Duruşmayı çok sayıda avukat da takip etti.

POLİS BERAATİNİ İSTEDİ

YARALAMA SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ