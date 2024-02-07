İstanbul Adalet Sarayı Saldırısı: Gözaltı Sayısı 90'a Yükseldi

Uğur ŞAHİN/ , İSTANBUL Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

İstanbul Adalet Sarayı dün öğle saatlerinde polis kontrol noktasına silahla ateş açan DHKP/C üyesi 2 terörist, polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiş, bir vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının ardından harekete geçen ekipler, 67 adrese operasyonlar gerçekleştirdi. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere pek çok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldi.

Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında gerçekleştirilen saldırı girişiminin faillerinin Esenyurt'tan adliyeye metrobüsle geldikleri belirlendi. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen iki teröristin üzerlerinde ve çantasında 48 tabanca mermisi, 56 plastik kelepçe, bomba süsü verilmiş bir düzenek, bandaj, örgütsel içerikli pankart ile 2 biber gazı ele geçirildi.