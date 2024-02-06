İstanbul Adalet Sarayı Önünde Terör Saldırısı Sonrası Operasyonlar Sürüyor

İSTANBUL Adalet Sarayı önündeki polis noktasında gerçekleşen terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya adliyeye gelerek basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, "İstanbul Emniyetimiz bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı ve operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel