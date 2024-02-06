İstanbul Adalet Sarayı Önünde Terör Saldırısı Sonrası Operasyonlar Sürüyor

Hatay'da protesto edilen Koca: Kaybettiğimiz canların ruhlarına Fatiha'lar okunmasından rahatsız olan mı var?
TİP Milletvekili adayı Özdemir'den Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından skandal paylaşım: Devrim şehitleri onurumuzdur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışma başlatan "Hatay" çıkışına açıklık getirdi
Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının detaylarını paylaştı: GBT kontrolü faciayı önlemiş
Depremin yıl dönümünde Hatay halkı öfkeli! Lütfü Savaş "istifa" sloganlarıyla, Fahrettin Koca yuhalamalarla protesto edildi
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 saldırgan öldürüldü, 1 sivil hayatını kaybetti
Adliyede öldürülen teröristin ablasının duruşmasına katılan 4 kişi gözaltına alındı
TikTok'ta yayın açan genç kız babasının hışmına uğradı
İstanbul Adliyesi'ne saldıran teröristlerin çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu
İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristlerin katıldığı etkinliklerdeki görüntüleri ortaya çıktı