Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat ve milletvekili dün Gezi Ana Davası'nda çıkan kararı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda dün karar çıktı. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi. Karara tepki gösteren bir grup avukat ve milletvekili öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak basın açıklamasıyla protesto etti. Protestoya çok sayıda avukatın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, İbrahim Kaboğlu, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş da katıldı. Grup sloganlar atarak, 'Adalet' yazılı pankart taşıdı.

"KARAR HALKIMIZI ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

"ÇIKAN KARAR BİZE BİR ÇOK ŞEY SÖYLEDİ"