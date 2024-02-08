İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Özden ATİK İSTANBUL, İSTANBUL Adalet Sarayı polis kontrol noktasında 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23)tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırının başladığı anlar ve saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın kaçarken vurulup düştüğü anlar yer alıyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı ve Dilfiraz Karataş'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un metrobüs üst geçitten inip adliyenin D Blok tarafına doğru merdivenlerden indikten sonraki anları saniye saniye görülüyor. Görüntülere göre saat 11.35 sıralarında adliyeye gidemeden GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapan polislere rastlayan teröristlerden Pınar Birkoç polislere biber gazı sıkıyor. Emrah Yayla ise tabancasıyla kurşun sıkmaya başlıyor. Çok sayıda vatandaşın da biber gazından etkilendiği görülürken, Yayla'nın silahıyla kurşun sıkarak koştuğu görülüyor. Yayla'nın sıktığı kurşunlardan vatandaşların panikleyip kaçmaya çalıştıkları, bir polis memurunun da teröristlere doğru ateş ettiği görülüyor. Polisin hemen yanında bulunan Dilfiraz Karataş'ın da vurulup yere düştüğü anlar görülüyor.