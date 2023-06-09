İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KATİPLİK SINAVI YOĞUNLUĞU

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda toplam 625 katibin alınacağı klavye sınavına girmek için bekleyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Adliyesi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sözleşmeli zabıt katip ve icra katibi alımı nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin uygulama sınavına gireceği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20 Nisan 2023 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda icra ve zabıt katipliği için uygulamalı sınav yapıldı. Sınava girmek için adliyeye gelen adayların bazıları, yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı. İcra ve zabıt katibi adaylarının uygulamalı sınavda 3 dakika içinde 90 doğru kelimeyi yazmaları gerektiği öğrenildi. Yaklaşık 5 bin aday arasından başarılı olan adaylar, mülakata girmeye hak kazanacak.

"5-6 AYLIK EMEĞİM VAR"

Adaylardan Serhat Varol heyecanının olmadığını söyleyerek, "Şimdiye kadar bayağı çalıştım, bayağı bir emeğim var. 5-6 aylık emeğim var, kazanacağımı düşünüyorum" dedi. Klavyesiyle sınav için pratik yapan başka bir aday da kendine güvendiğini belirtti.