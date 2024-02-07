İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

İSTANBUL Adalet Sarayı polis kontrol noktasında dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Adliye önündeki meydanda TOMA ve zırhlı araçlarla bekletilirken, polislerin de adliye önünde devriye gezdikleri görüldü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın saldırının gerçekleştiği meydan kısmında ve metrobüs kapısı girişinin olduğu D blokta çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer alırken; saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polislerin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.