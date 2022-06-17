İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki bir şüpheli kaçmaya çalıştı. ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki bir şüpheli kaçmaya çalıştı. Şüpheli, polisler ve güvenlik elemanlarının müdahalesiyle yakalandı. Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında yaşandı. Polisler tarafından adliyeye getirilen bir grup şüpheli arasından biri, kalabalıktan faydalanarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli C Blok atrium alanından getirildiği sırada hızla nöbet odalarının bulunduğu tarafa kaçmaya başladı. Şüpheliyi fark eden polisler de hızla şüphelinin peşinden koştu. Kısa kovalamaca sonunda güvenlik elemanlarının ve polislerin müdahalesiyle şüpheli yakalandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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