İstanbul Adalet Sarayı'nda DHKP/C'li Teröristlerin Saldırısı

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında DHKP/C'li iki terörist tarafından saldırı yapıldı. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle iki terörist etkisiz hale getirildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adliye ve Çağlayan Meydanı'na giriş çıkışlar polis ekiplerince kapatılarak geniş güvenlik önlemi alındı. Polis Özel Hareket ekipleri ve bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı. Bomba imha uzmanları teröristlerin üzerinde bomba olma ihtimaline karşın incelemeler yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cansız bedenleri çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İKİ TERÖRİST DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren E.Y., ve P.B. isimli teröristlerin DHKP/C Terör Örgütü Üyesi olduklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerinde inceleme yaptı.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ SALDIRI BÖYLE ÖNLENDİ

Öte yandan DHKP/C'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir teröristtin kontrol noktasına ateş ederek meydana doğru koştuğu anda vurulduğu görülüyor. Kadın teröristin ise çantasından çıkardığı silahla polis kontrol noktasına ateş ettiği ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği kameraya yansıdı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: E.Y. VE P.B ADLI HAİNLERİN DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR

İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan terör saldırısıyla ilgili bakanlardan peş peşe açıklama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: RABB'İM BİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN, BOZGUNCULARA FIRSAT VERMESİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hain teröristlerce yapılan saldırı girişimini lanetliyor, saldırıyı önleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Saldırıda yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im birliğimizi daim etsin, bozgunculara fırsat vermesin" şeklinde paylaşım yaptı.

ADALET BAKANI TUNÇ: GÜVENLİK NOKTASINA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRIYI ŞİDDETLE LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" ifadelerini kullandı.