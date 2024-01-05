İSTANBUL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İSTANBUL'DA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında yarın İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.