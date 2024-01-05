İSTANBUL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İSTANBUL'DA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin ardından Blinken'ın Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi planlanıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME
Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında yarın İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.