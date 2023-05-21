İstanbul'a yeni İl Emniyet Müdürlüğü binası yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de özel bir otelde Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri ile kahvaltı programına katıldı. Kahvaltıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis memurları katıldı. Yemeğin ardından Bakan Süleyman Soylu konuşma yaptı.

"2025 YILI SONU İTİBARİYLE İKİ ŞARK GÖREVİNİ BİR ŞARK GÖREVİNE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bakan Süleyman Soylu, yeni İstanbul Emniyet Binasının müjdesini vererek, "Burada İstanbul'a bir müjde daha vermek isterim. Bir söz daha söylemek isterim. O da şu İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün programı bitti, planı bitti, projesi bitti. Biz TOKİ'ye devrettik yakın bir zamanda inşallah Hasdal'da Türkiye'nin en güzel emniyet yerleşkelerinden bir tanesini, yaklaşık 250 bin metrekarenin üzerinde bir yerleşkeyi inşallah her türlü sosyal donatılarıyla her türlü sosyal imkanlarıyla birlikte hemen Hasdal, E-6'nın yanı başında çok güzel bir yerde gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da temeli atılacak ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tam da kendisine yakışır ülkemize, İstanbul'umuza çok güzel bir yerleşkesi, çok güzel külliyesi olmuş olacak. Yine Bayrampaşa Çevik Kuvveti de oradan kaldırıyoruz. O da ihale aşamasına geldi. Onu da Kemerburgaz'da gerek özel Harekat ve gerekse çevik kuvveti sırt sırta yapmak suretiyle mükemmel bir özel harekat ve çevik kuvvet ihale aşamasına geldi. Şu ana kadar yapılması lazım ama birtakım eksikliklerden dolayı bugüne kadar sarktı. ve böylece Özel harekatı da çevik kuvveti de çok güzel bir yerleşkeyle İstanbul'da buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"2021 VE 2022'DE TEK BİR FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİMİZ YOKTUR"

Bakan Soylu terörle mücadeleye dikkat çekerek, "2021 ve 2022'de tek bir faili meçhul cinayetimiz yoktur. Bu Türk Polis Teşkilatı tarihinde tektir. Tekrar söylüyorum 2021 ve 2022 tarihinde failini belirleyemediğimiz hiçbir cinayetimiz söz konusu değildir. Bu Türk polisinin de yüz akıdır. Teknolojiyi, takibi aynı zamanda polis mesleğinin gerektirdiği bütün süreçleri en iyi şekilde ortaya koyan arkadaşlarımız Türk Polis Teşkilatı'nın yüz akı neticelerle karşı karşıya kalmıştır. Bu kolay bir iş değildir. Bu çok zor bir iştir. Özellikle polislik mesleğine yeni başlayan arkadaşlarımız bunun ne kadar zor olduğunu önümüzdeki zaman dilimlerinde hep beraber tecrübe edecekler ve hep beraber göreceklerdir. Terörle mücadelede tüm terör eylemlerinde 2015'den bugüne yüzde 96 azalmış. DHKP-C'nin yönetim kademesi tamamen çökertilmiştir. PKK'nın da çökertilmesi Türkiye içerisinde bitirilmesi bir tek şeye bağlıdır. Bir İçişleri Bakanı olarak tecrübemle söylüyorum. PKK avukatlarının aynen DHKP-C gibi içeri tıkılmasına bağlıdır. DHKP-C avukatlarını içeri tıktık ve DHKP-C'nin etkinliğini neredeyse belli bir noktaya kadar getirdik. Çünkü PKK özellikle avukatlar marifetiyle Türkiye'yi zehirlemektedir. Bunu 7 yıllık tecrübeme yönelik bir içişleri bakanı olarak söylüyorum. Ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır o zaman Türkiye'de PKK diye göreceksiniz bir şey kalmaz. Hedef onlardır bu kadar açık ve net. Çünkü cezaevlerinden dışarıya, dışarıdan cezaevlerine ve dışarıdan dışarıya aynen DHKP-C'de olduğu gibi bütün bilgileri taşıyan, bütün nefreti taşıyan, bütün fitneyi taşıyan, bütün örgütsel operasyonu ayakta tutmaya çalışan nitelik bunlardadır. Bunlar avukat değildir. Bunlar avukatlık mesleğini icra etmiyor. Bunlar maalesef terör örgütü üyesi mesleğini icra etmektedirler. Kılıfları avukattır. Avukatlığın kendine vermiş olduğu birtakım imtiyazlarla Türkiye'yi terörle sınamaktadırlar. Bu da benim tecrübem. Belki tecrübemin ülkeye bir faydası olur diye burada söylemiş oldum" diye konuştu.