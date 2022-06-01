İstanbul'a nisanda gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 133 arttı - Haberler

İstanbul'a nisan ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak, 977 bin 888'e yükseldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın 4 ayında 3 milyon 882 bin 348 turist ziyaret etti.

İstanbul'a nisanda 977 bin 888, geçen senenin aynı ayında ise 419 bin 686 turist geldi. Buna göre nisandaki turist sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 133 arttı.

Megakent İstanbul'a nisanda 965 bin 20 kişi hava yoluyla, 12 bin 868 kişi deniz yoluyla geldi. Kentte hava yoluyla ulaşanların sayısı geçen seneye göre yüzde 131, deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 383 artarak kayıtlara geçti.

Nisanda Atatürk Havalimanı'ndan 1191, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 290 bin 524, İstanbul Havalimanı'ndan 673 bin 305 kişi İstanbul'a giriş yaptı. Kente, Tuzla Limanı'ndan 1755, Karaköy Limanı'ndan 9 bin 554, Sarayburnu Limanı'ndan 198, Zeytinburnu Limanı'ndan 977, Ambarlı Limanı'ndan 167, Haydarpaşa Limanı'ndan 187, Marmara Limanı'ndan 6, Pendik Limanı'ndan 24 yabancı ziyaretçi geldi.

Hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 69,77'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 30,11'i Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Nisanda turist sayısında Almanlar ilk sırada

Nisanda İstanbul'a gelen yabancılar arasında 101 bin 352 kişiyle Almanlar ilk sırada yer aldı.

Almanya'yı sırasıyla 88 bin 171 ile İran, 60 bin 44 ile Rusya, 44 bin 696 ile İngiltere, 40 bin 716 ile Amerika, 37 bin 335 ile Fransa, 34 bin 776 ile İsrail, 26 bin 471 ile Hollanda, 22 bin 530 ile Özbekistan, 20 bin 350 ile Kazakistan, 19 bin 619 ile İtalya, 19 bin 511 ile İspanya, 19 bin 149 ile Irak, 16 bin 863 ile Azerbaycan, 16 bin 157 ile İsviçre, 15 bin 670 ile Romanya, 15 bin 430 ile Ukrayna, 12 bin 482 ile Belçika, 12 bin 295 ile Lübnan ve 11 bin 890 ile Avusturya takip etti.

İstanbul'u nisanda ziyaret edenlerin yüzde 10,36'sını Almanlar, yüzde 9,02'sini İranlılar, yüzde 6,14'ünü Ruslar, yüzde 4,57'sini İngilizler, yüzde 4,16'sını Amerikalılar, yüzde 3,82'sini Fransızlar oluşturdu.

Nisanda İstanbul'a 192 ülkeden turist gelirken, Tonga, Vatikan ve Papua Yeni Gine birer kişi, Sao Tome ve Principe ile Brunei'den ikişer kişi şehri ziyaret etti.