İSTANBUL'A LEVHALARIN ARDINDAN TSUNAMİ BİLGİLENDİRME PANOLARI - Haberler

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner: Tsunaminin etkisini küçük bile olsa yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz

Rojda ALTINTAŞ ? Emre Can URAN /İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere levhaların ardından 'Tsunami Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme panoları yerleştiriyor. Panolarda tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, "Şu an 17 ilçede 131 noktada bilgi panolarımızın montajını gerçekleştirdik. 500'e yakın tahliye yollarına yönlendirici tabelalarımız ve güvenli bölgeye ulaştıklarına dair tabelalarımızın da montajı devam ediyor" dedi. İstanbul'da tsunami riskini değerlendiren Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise "Tsunaminin etkisini küçük bile olsa yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz. 3 metreden fazla tırmanırsa can kaybı mutlaka olacaktır. Tarihsel kayıtlarda da Yenikapı bölgesinde surları dalgaların aştığı bilgileri yazar. O yüzden Yenikapı bölgesi tarihte tsunami yaşanmış yer olarak bulunduğundan bu yerin riskli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Beklenen büyük İstanbul depreminin olası sonuçlarından biri olan tsunamiye karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, İstanbul'un 17 farklı ilçesinin kıyılarına, "Tsunami Eylem Planı" kapsamında bilgilendirme panoları yerleştiriyor. İlçelere göre Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu olmak üzere toplamda 131 bilgi panosu ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, tsunamiye karşı hazırlanan panolar hakkında bilgi verdi. İstanbul'da tsunami riskini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner değerlendirdi.

"17 İLÇENİN TSUNAMİDEN ETKİLENMESİNİ BEKLİYORUZ, ORTAK BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, "Beklenen yıkıcı İstanbul depremi ile birlikte bizleri tsunami riski bekliyor. İstanbul'u tsunamiye dayanıklı hale getirmek için ODTÜ ve Kandilli Rasathanesi ile birlikte ortak bir çalışmaya başladık. Çalışmamızın amacı, olası bir tsunami ile birlikte gerçekleşecek riskleri ve tehlikeleri en aza indirmek. İstanbu'da Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 17 ilçenin tsunamiden etkilenmesini bekliyoruz. Silivri'den Beşiktaş'a, Üsküdar'dan Tuzla'ya kadar olan sahil şeridindeki ilçelerimiz tsunami riski ile karşı karşıya kalacak. Şu an 17 ilçede 131 noktada bilgi panolarımızın montajını gerçekleştirdik. 500'e yakın tahliye yollarına yönlendirici tabelalarımız ve güvenli bölgeye ulaştıklarına dair tabelalarımızın da montajı devam ediyor. Bu proje, Ortadoğu ve Avrupa'da İsrail'den sonra uygulayan ikinci şehir İstanbul. Büyükçekmece bizim ilk pilot uygulamamız oldu. Geçen sene 90'a yakın bilgilendirme panosu, tahliye yollarına yönlendirici tabelalar ve bölgeye ulaştıklarını gösterir tabelaların montajını gerçekleştirdik. Bu yıl ise 17 ilçenin hepsini tamamlamayı hedefliyoruz. Tsunaminin şiddetli olma durumunda ise yine etkilenme alanını görüyoruz ve bin metreye kadar ulaşarak E-5 yoluna ulaşması öngörülüyor. Kırmızı renkli alan tsunaminin etkileceği alanı gösteriyor" dedi.

"DERE YATAKLARI, NEHİR AĞIZLARI, LİMANLAR RİSKLİ"

ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, İstanbul'da beklenen büyük depremde, Marmara'da denizaltı heyelanı nedeniyle tsunami olabileceğini söyledi. İstanbul'da Yenikapı bölgesinin en riskli bölge olduğunu açıklayan Yalçıner, "Depremin düşey atımlı fayları kırdığı yerlerde tsunami oluşacak. İkincisi, bazı yamaçlarda heyelan birikimleri var. Eğer heyelan tetiklerse o zaman farklı bir tsunami olayı da yaşanabilir. Dere yatakları, nehir ağızları, tsunaminin içeriye girip ileriye kadar ilerlemesine yok açacak bölgelerdir. Limanlar, her türlü tekne barınakları en fazla hasar görebilir durumda olan yerleridir. Bu tür yerler riskli" diye konuştu.

"KÜÇÜKTE OLSA MUTLAKA YAŞAYACAĞIZ, 3 METREYİ GEÇERSE CAN KAYBI OLACAK"

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, tarihten örnek vererek, "1509 depremi İstanbul'da önemli bir deprem olarak düşünülür. Tarihsel kayıtlarda da Yenikapı bölgesinde surları dalgaların aştığı bilgileri yazar. Surların kapılarından girmiş olabilir. O yüzden Yenikapı bölgesi tarihte tsunami yaşanmış yer olarak bulunduğundan bu yerin riskli olduğunu söyleyebiliriz. Artık her yerde tüm kıyılarımızda, her türlü aktivitenin olduğu durumu düşünürsek tsunaminin etkisini küçük bile olsa yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz. 3 metreden fazla tırmanırsa can kaybı mutlaka olacaktır. Depremin habercisi yok ama tsunaminin habercisi var, habercisi deprem. Ardından en az 10 dakikalık süremiz var. Depremden sağlıklı çıktığımızı düşünürsek yapacağımız şey denize bakmak. Denizin geriye çekilmesi olayı yaşanabilir. İşte o tsunaminin habercisidir. O durumda yapılması gereken kıyıdan uzaklaşmaktır, işte burada tabelalar görev alır. Tabelaların gösterdiği yere doğru hızlıca gitmek gerekir" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel