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İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18 Mart Cuma (yarın) gününden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışının cumartesi günü etkisini artıracağı, pazar günü de öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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