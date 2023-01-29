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İstanbul'a kar yağdı, Aydos beyaza büründü

Güncel Haberler

İstanbul'a kar yağdı, Aydos beyaza büründü İstanbul'da beklenen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'a kar yağdı, Aydos beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Aydos Tepesi ve çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü. O anlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası gece saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü. Ağaçların üzerini örten kar yağışı havadan görüntülendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydos Tepesi İstanbul Güncel Haberler

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