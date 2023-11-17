İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağışlı hava geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın geldiğini duyurdu. İBB ekipleri, su basması ve göllenmelere karşı hazır bekletilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor. Sıcaklıklar da fırtınayla birlikte 8-10 derecelere düşecek.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı sistemi giriş yapacak. Sistemin etkisiyle rüzgarın yarın öğle saatlerinden (12: 00) itibaren lodos yönünden (40-60km), pazar erken saatlerden (01: 00) itibaren ise karayelden (50-80km), kuzey bölgelerde kısa süreli hamlelerle tam fırtına (90-110km/s) şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kuzeyin soğuk havasını hızlı bir şekilde bölgemize taşıyan sistem nedeniyle yarın akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklarda ani düşüş ( 8-10°C) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli sağanak yağmur, yarın saat 06.00 ile pazar günü saat 20.00 arası beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ise yarın saat 10.00 ile pazar günüsaat 20.00 arası esmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLARIN KUZEL BÖLGELERİNDE METREKAREDE 100 KİLOGRAMA KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Fırtına ile birlikte kış değerlerine gerileyen sıcaklıklar nedeniyle 2 gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak (40-60kg/m2) yağmur geçişi yaşanacak. Yağışların, fırtınanın etkili olduğu kuzey bölgelerde metrekarede 80-100 kg'ın üzerine çıkması bekleniyor.

VATANDAŞLAR AĞAÇ, DİREK DEVRİLMESİ, TABELA VE ÇATI UÇMASINA KARŞI UYARILDI

İBB ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı 24 saat esaslı hazır bekletilecek. Vatandaşlar da ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması ile fırtına nedeniyle toplu ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldı.