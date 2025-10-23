İstanbul'a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlaması tahmin edilen gök gürültülü sağanağın, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel