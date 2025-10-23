İstanbul'a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültüsü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlaması tahmin edilen gök gürültülü sağanağın, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.???????