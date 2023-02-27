İstanbul'a çamur yağdı Güncel Haberler İSTANBUL'un bazı ilçelerinde yaşanan toz taşınımı, yağmurla birlikte çamur yağışına neden oldu. İSTANBUL'un bazı ilçelerinde yaşanan toz taşınımı, yağmurla birlikte çamur yağışına neden oldu. Araçları çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, toz taşınımı ile birleşince çamur yağışına neden oldu. Ataşehir'de park halindeki otomobillerinin çamurla kaplandığını görenler şaşkınlık yaşadı. Kimi otomobil sahipleri çamurlu araçlarını kendileri temizlerken, oto yıkamacıları tercih edenler yoğunluk oluşmasına neden oldu. Otomobilini yıkayan Nurettin Kara, "Çamur yağmış, aracım felaket durumdaydı, temizledik" diye konuştu. Aracını oto yıkamacıya getiren Ceren Çamkök, "Tesadüfen buraya döndüm. Çamur yağmış, sabah fark ettim. Çok kötü durumdaydı, temizletmek için oto yıkamaya bırakıyorum" dedi. Oto yıkamayı tercih eden bir diğer sürücü Burak Ulusoy ise "Sabah işe giderken arabanın her yerinin çamur olduğunu gördüm. Temizletmek için yıkamaya getirdim ama yoğunluk var. Bekleyeceğiz artık" diye konuştu. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ataşehir İstanbul Güncel Haberler

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