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İSTANBUL-9 KİŞİNİN YARALANDIĞI EV SAHİBİ İLE KİRACI KAVGASINDA 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-9 KİŞİNİN YARALANDIĞI EV SAHİBİ İLE KİRACI KAVGASINDA 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güncel Haberler

SULTANGAZİ'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan ve 9 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

SULTANGAZİ'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan ve 9 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi gören yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ev sahibi M.Ş.G. ile kiracısı Z.K. arasında kira ücreti nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Ev sahibi ile kiracı arasındaki çıkan tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada C.K.(33), C.K.(52), E.K., Z.K., İ.K. ve Ö.G., Y.G., H.G., M.Ş.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan C.K., C.K., E.K. ve H.G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ev sahibi M.Ş.G. ile Y.G. ve İ.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezinde yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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Kavga eden grup

Arazide yerde yatan yaralı

Bir grubun otomobile gelmesi

Yaralıların bindirilmesi

Bir kadının gruptakilere gelip tepki göstermesi

Bir kişinin elindeki demir çubukla kadının üzerine yürümesi

Okula sığınan yaralı

Yaralıya sağlık ekibinin müdahalesi

Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi İstanbul kiracı kavga Güncel Haberler

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