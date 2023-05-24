İSTANBUL-9 KİŞİNİN YARALANDIĞI EV SAHİBİ İLE KİRACI KAVGASINDA 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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SULTANGAZİ'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan ve 9 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İsmetpaşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ev sahibi M.Ş.G. ile kiracısı Z.K. arasında kira ücreti nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Ev sahibi ile kiracı arasındaki çıkan tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada C.K.(33), C.K.(52), E.K., Z.K., İ.K. ve Ö.G., Y.G., H.G., M.Ş.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan C.K., C.K., E.K. ve H.G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ev sahibi M.Ş.G. ile Y.G. ve İ.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezinde yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:-----------------------Kavga eden grupArazide yerde yatan yaralıBir grubun otomobile gelmesiYaralıların bindirilmesiBir kadının gruptakilere gelip tepki göstermesiBir kişinin elindeki demir çubukla kadının üzerine yürümesiOkula sığınan yaralıYaralıya sağlık ekibinin müdahalesiGenel ve detay görüntüler - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel