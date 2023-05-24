İSTANBUL-9 KİŞİNİN YARALANDIĞI EV SAHİBİ İLE KİRACI KAVGASINDA 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SULTANGAZİ'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan ve 9 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ev sahibi M.Ş.G. ile kiracısı Z.K. arasında kira ücreti nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Ev sahibi ile kiracı arasındaki çıkan tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada C.K.(33), C.K.(52), E.K., Z.K., İ.K. ve Ö.G., Y.G., H.G., M.Ş.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan C.K., C.K., E.K. ve H.G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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