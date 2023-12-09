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Istanbul'74'ün Clubhouse Bebek'teki yeni alanında 'We Belong' sergisi açıldı

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Istanbul'74'ün Clubhouse Bebek'teki yeni alanında düzenlenen 'We Belong' sergisi, aidiyet duygusu ve toplumsal bağlar üzerine soruları gündeme getiriyor. Sergide 20'den fazla çağdaş sanatçının eserleri yer alıyor.

Istanbul'74'ün, Clubhouse Bebek'teki yeni alanının ilk sergisi "We Belong" oldu.

Istanbul'74 Kültür ve Sanat Direktörü Koray Tokdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Istanbul'74 ortaklığında açılan Clubhouse'un hem kültür sanat hem de sosyal aktiviteleri canlandırma açısından efektif bir yer olmasını amaçladıklarını söyledi.

Mekanın sanat programlarını yıl boyunca Istanbul'74 olarak yürüteceklerini dile getiren Tokdemir, "Sergilerin yanı sıra sanatçı programı, film gösterimleri, sanat performansları gibi birçok kültürel aktivite yer alacak." dedi.

Tokdemir, mekan açılışından önce büyük ölçekli bir sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sergimizin ismi 'We Belong', aidiyeti merkezine alan, aidiyet kavramı üzerine sorular soran bir sergi. Bunu seçmemizin nedeni de burada yeni bir komünite oluşturmak. Bir kültür sanat ortamına yeni bir enerji kazandırmak için harekete geçen bir yer olması nedeniyle Istanbul'74 aynı vizyonu paylaşıyor. Burada sanat dünyamızın ortak paydaşlarıyla kolaboratif düzende bir sergi yapmak istedik. O nedenle birçok galeri, bağımsız sanatçı ve kurumla işbirliği yaptık ve bir komünite algısına da destek verecek şekilde bu sergimizi planladık."

Sergide 20'den fazla sanatçının 40'tan fazla eserinin yer aldığını anlatan Tokdemir, "Sergi özelinde yapılan eserler de oldu, sanatçılarımızın hazır eserlerinden de getirdik. Böyle bir karma gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sergi hakkında

Istanbul'74, ortağı olduğu Clubhouse Bebek'teki yeni alanında, Demet Müftüoğlu Eşeli'nin küratörlüğündeki sergide 20'den fazla çağdaş sanatçının işlerini bir araya getiriyor.

"We Belong" başlıklı karma sergi, toplumsal meselelere farklı pencerelerden farklı yaklaşımlarla bakmaya çalışarak, aidiyet duygusu, toplumsal bağlar ve genel anlamda topluluk kültürüyle ilgili soruları gündeme getiriyor.

Sergide, Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Bosco Sodi, Sarkis, Anselm Reyle, Jorinde Voigt, Ahmet Doğu İpek, Belkıs Balpınar, Mehmet Ali Uysal, Kemal Seyhan, : mentalKLINIK ikilisi, Mike Berg, Osman Dinç, Burçak Bingöl, stüdyo NOHLAB, Sinan Logie, Işıl Kapu, Burcu Erden, Argun Okumuşoğlu, Cody Choi ve Nejat Satı'nın da aralarında bulunduğu çağdaş sanatçıların eserleri yer alıyor.

İkonik isimlerin ve çağdaş sanatçıların bir arada yer aldığı sergi, fiziksel mekanların ve kültürel geçmişlerin ötesinde birleşmeyi ve topluluk olmayı teşvik eden yeni yollar keşfetmek üzere bir alan yaratmaya çalışıyor.

Istanbul'74'ün Clubhouse Bebek'teki yeni alanı, tüm yıla yayılacak çok disiplinli kültürel program, sergiler, performanslar ve çeşitli etkinlikler için bir platform görevi üstlenecek.

Galeri Nev İstanbul, Dirimart, Performistanbul, Pi Artworks, Galeri Bosfor, Galeri Siyah Beyaz, Öktem Aykut ve Sevil Dolmacı Gallery ise işbirlikçi galeri ve kurumlar arasında yer alıyor.

Sergi, 15 Ocak 2024'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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