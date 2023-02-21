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İstanbul 2 Nolu Barosundan depremzedelerden avukatlık ücreti alınmaması tavsiye kararı

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İstanbul 2 Nolu Barosundan depremzedelerden avukatlık ücreti alınmaması tavsiye kararı

İstanbul 2 Nolu Barosu, üyelerine yönelik "Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlardan avukatlık ücreti istenmemesine" ilişkin tavsiye kararı aldı.

İstanbul 2 Nolu Barosu, üyelerine yönelik "Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlardan avukatlık ücreti istenmemesine" ilişkin tavsiye kararı aldı.

Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı ve Baro Yönetim Kurulu; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde zarar gören tüm vatandaşlarımızdan, baro üyelerimizin vekalet görevi üstlenmeleri halinde avukatlık ücreti almaması ve karşı tarafa hükmedilen vekalet ücretinin de yaşanan felaket sebebiyle geride kalan yetim çocuklara bağışlanması yönünde tavsiye kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İstanbul Güncel Haberler

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