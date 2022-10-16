İstanbul 2 No'lu Barosu'nda avukat Yasin Şamlı yeniden başkan seçildi

İstanbul 2 No'lu Barosu ikinci Olağan Genel Kurulu'nda 1171 oy alan avukat Yasin Şamlı yeniden başkanlığa seçildi.

İstanbul 2 No'lu Barosu başkanlık seçimi için avukatlar, saat 09.00'dan itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 No'lu Amfi'ye gelerek oylarını kullandı.

Mevcut Başkan Yasin Şamlı'nın tek aday olduğu oylama saat 17.00'de sona erdi.

2 bin 558 avukatın oy kullanma hakkının olduğu seçimde 1171 oy alan Şamlı, yeniden başkan seçildi.

Yasin Şamlı, yeniden başkanlığa seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en güçlü barosu olan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun ikinci Olağan Genel Kurulunu yaptıklarını söyledi.

Meslektaşlarının bir teveccüh göstererek göreve devam etmeleri yönünde iradelerini ortaya koyduklarını dile getiren Şamlı, geçmiş dönemde olduğu gibi bundan sonra da zamanımın tamamını baroya ayıracağını belirterek, şöyle devam etti:

"Zamanımı baromuzun faaliyetlerine, meslektaşlarımıza hizmete ayıracağım. Şunu ifade edeyim; bu baronun Türkiye'nin en güçlü barosu olmasının sebebi hiç ayrım yapmadan, hiçbir meslektaşı ötekileştirmeden, bütün meslektaşlara hizmet eden bir baro olmasıdır. Bu tavrımızı, davranışımızı, anlayışımızı, misyonumuzu devam ettireceğiz. 'Milletimizin hukukunu her hal ve şartta savunacağız' diye her platformda ifade ettik. Darbelerin, darbecilerin karşısında olduğumuzu ifade ettik. Bu tavrımız güçlenerek, yükselerek devam edecek. İnşallah meslektaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."