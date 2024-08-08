İstanbul 2 No'lu Barosu Gazze için Kampanya Başlattı

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı tarafından Gazze için kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında kurulan dijital platform üzerinden 60 bini aşkın imza toplandı. Hazırlanan dosyalar hem Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hem de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) teslim edilecek.

İsrail'in Gazze'yi işgalinin sonlandırılmasına ilişkin yapılan uluslararası çağrılar devam ediyor. İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı, işgale karşı barış mücadelesinin hukuksal boyuta taşınması amacıyla kurduğu dijital platformdan yürüttüğü kampanyada 60 binden fazla imza topladı.

"21 BİNİ ÇOCUK OLMAK ÜZERE, 40 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTI"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, "İsrail'in Gazze'deki saldırıları bütün insani değerleri ayaklar altına aldı. 21 bini çocuk olmak üzere, 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Biz de bu işgal ve soykırıma karşı hukuki mücadelemizi bütün insanların imzasına açtık. Şu ana kadar 60 binden fazla toplandı. Kampanyamızı imzalayarak adalet çağrımızı destekleyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"HERKESİ İMZA KAMPANYAMIZA KATILMAYA DAVET EDİYORUZ"

İstanbul 2 No'lu Barosu olarak uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmek amacıyla 2023 yılında UCM ve BM'ye başvurduklarını söyleyen Şamlı, "Soykırıma ilişkin 8 klasör delil ibraz ettik. Yeni hazırladığımız çocuk soykırımı ve kadın soykırımına ilişkin iki dosyayı daha kampanya tamamlandığında sunacağız. Daha önce hukukçuların imzasına açtığımız başvurumuza 12 farklı ülkeden 3 bin 61 hukukçu katıldı. Şimdi çocuk ve kadın soykırımı nedeniyle hazırladığımız yeni başvuruyu tüm dünyadaki insanların katılımına açtık. İmza kampanyamıza şu ana kadar 60 binden fazla kişi katıldı. Kampanyamızın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını, insanlık vicdanının bu vahşi soykırıma dur demesi açısından önemli görüyoruz. İnsanlık dışı bu olayların son bulması için herkesi imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.