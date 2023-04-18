İstanbul 2 No'lu Barosu Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul 2 No'lu Barosu, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 2 No'lu Barosu, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Nurcan Yanardağ ve Kemal Kaya ile baroya kayıtlı avukatlar Ömer Bozoğlu ve Mustafa Deniz, Kopenhag Polis Merkezi önünde toplandı.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Şamlı, Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırı nedeniyle dün İsveç'in başkenti Stockholm'de, bugün de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Şamlı, "Bu sanığın yaptığı eylem asla bir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek eylem değildir çünkü bu düşünceyi ifade biçimi değildir. Tam aksine insanlar arasında ayrımcılık yapan, kutsallarına hakaret eden, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ırkçı bir eylemdir." dedi.

Hakaretin hiçbir zaman ifade biçimi olamayacağını vurgulayan Şamlı, "Bu eylem hem yapıldığı ülkede hem de bütün dünyada kamu düzenini ve kamu barışını bozacak nitelikte bir eylemdir, milyarlarca insanın kutsalına yapılan bir hakarettir. Buna kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Bu suç duyurularını bunun için yaptık, akıbetlerini takip edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul 2 No'lu Barosu heyeti dün de İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

Paludan, Türkiye'nin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Paludan, Danimarka'da da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Danimarka'da saldırılar sürüyor

Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik saldırılar devam ediyor.

Bu ülkedeki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Payrioterne Gar Live isimli marjinal bir grup üyesi tarafından 14 Nisan'da gerçekleştirilen provokasyon, Danske Patrioter Facebook hesabında canlı yayınlanmıştı.

Danimarka'da 24 ve 31 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına saldırı düzenlenmişti.