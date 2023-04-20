İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili girişimlerini anlattı Açıklaması

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önü ve bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında Stockholm ve Kopenhag'da suç duyurusunda bulunan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, başvurularıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önü ve bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında Stockholm ve Kopenhag'da suç duyurusunda bulunan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, başvurularıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İstanbul 2 No'lu Barosu'nda yönetim kurulu üyeleri ve baro üyesi avukatlarla yapılan toplantıda konuşan Şamlı, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili suçun işlendiği yerler olan Stockholm ve Kopenhag'a gittiklerini anlattı.

Burada hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini yetkililere verdiklerini ifade eden Şamlı, Paludan hakkında ceza davası açılması için gerekli işlemleri yaptıklarını söyledi.

Şamlı, failin eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini yetkililere izah ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Yüce kitabımıza yapılan saldırı ifadeyi açıklama biçimi değil, kin ve nefret dolu, insanlar arasında da kin ve nefret tohumları ekmeye çalışan bir suç eylemidir. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı, bir kişinin değil milyarlarca Müslüman'ın hak ve özgürlüklerini ihlal etmektedir. Bu çirkin eylem yalnızca bir veya birkaç ülkenin değil bütün dünyanın, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek bir potansiyele sahiptir. Bu çirkin eylem ahlaka da aykırıdır."

Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak İsveç ve Danimarkalı yetkililere bu provokatif suç eyleminin düşünceyi ifade biçimi olmadığını ve ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağını anlattıklarını belirtti.

İsveç Ceza Kanununa göre, bir kişinin, yaptığı açıklama ile veya diğer iletişim araçlarını kullanarak, ırk, renk, ulusal veya etnik köken, dini inançları ima yoluyla da olsa, tehdit eder veya aşağılarsa suç işlemiş sayıldığını ve 2 yıla kadar hapis ya da para cezası ile cezalandırıldığını aktaran Şamlı, Danimarka Ceza Kanununa göre de kişilerin benzer suçtan para cezasına veya 2 yılı geçmemek üzere hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Şamlı, "Baromuz milyarlarca Müslümanın hatta bütün insanlığın hakkını korumaya yönelik bu faaliyetine devam edecek ve neticesini siz değerli üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Paludan, Türkiye'nin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Paludan tarafından, Danimarka'da da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakılmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.