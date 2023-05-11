İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı, '2023 Seçimleri' panelinde konuştu Açıklaması

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılmasıyla Türk milleti, 'Hayır biz kendi yöneticilerimizi kendimiz seçeceğiz ve onları eskiden olduğu gibi size yem etmeyeceğiz.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılmasıyla Türk milleti, 'Hayır biz kendi yöneticilerimizi kendimiz seçeceğiz ve onları eskiden olduğu gibi size yem etmeyeceğiz. Darbelerle onların iktidardan uzaklaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi ve bunu başardı." diye konuştu.

Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul 2 No'lu Barosu ve Diplomasi Vakfınca "2023 Seçimleri, Evrensel Hukuk, Kadın Hakları ve Özgürlükler" konulu panel düzenlendi.

Burada konuşan Yasin Şamlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün anayasalarının olağanüstü zamanlarının anayasaları olduğunu belirterek, "1982 ve 1961 Anayasaları doğrudan darbe anayasalarıdır. Darbe anayasaları ise hakimiyeti milletin elinden alarak vesayet kurumlarına vermeyi tercih ederek hükme bağlamıştır. Bu anayasaların mahiyetine baktığımız zaman darbe anayasaları hakimiyeti kademe kademe milletin elinden alarak vesayet kurumlarına vermiştir." ifadelerini kullandı.

Şamlı, eskiden Türkiye'de halkın kendi kedini yönetmesinin istenmediğini ifade ederek, 15 Temmuz darbesinin bastırılmasıyla bu anlayışın kırıldığını söyledi.

Türk milletinin seçtiği yöneticiye ve iradesine sahip çıktığını dile getiren Şamlı, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılmasıyla Türk milleti, 'Hayır biz kendi yöneticilerimizi kendimiz seçeceğiz ve onları eskiden olduğu gibi size yem etmeyeceğiz. Darbelerle onların iktidardan uzaklaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi ve bunu başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Şamlı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarında avukatlık yaptığını belirterek, "O gün şunu yaptırmak istediler. Halka ateş ettireceklerdi. Halk silahlanacak, askere ateş edecek ve kardeş kavgası çıkacaktı. Türkiye'deki seçimler milletin birliği, devletin gücü, ekonomi açısından, Türkiye'nin jeopolitik durumu ve emperyalistlerin buradaki emelleri nedeniyle çok önemlidir." diye konuştu.

Panel, konuşmaların ardından çeşitli oturumlarla devam etti.