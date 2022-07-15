İSTANBUL 2 NO'LU BARO'DAN İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI - Haberler

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İSTANBUL 2 NO'LU BARO'DAN İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL 2 No'lu Baro üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı nedeniyle Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL 2 No'lu Baro üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı nedeniyle Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (İBB) önünde toplanan İstanbul 2 No'lu Baro üyesi avukatlar, Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz pankartı ve dövizler açtı. İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı tarafından yapılan basın açıklamasında, Şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Mesela şehitlerimizden İbrahim Yılmaz'ın 9 aylık bebeği Hatice Hifa Yılmaz'ı emanet olarak bıraktı. Onu ömrümüz boyunca emanetimiz olarak göreceğiz. Hatice Hifa burada demesi üzerine şu anda 7 yaşında olan Hatice Hifa, grubun önüne geldi.

YARGI ÖRNEK TAVIR SERGİLEDİ

Şamlı, 15 Temmuz ihanetinde maşa olarak kullanılanların bir kısmı yurt dışında ve oradan milletimiz aleyhime çalışmaya devam ediyorlar. Üzücüdür ki içerden de destek bulmaya devam ediyorlar. Baromuz darbe ihanetlerinin karşısında güçlü bir hukuki duruştur. Bu tür ihaneti yapanlara tek borcumuz adalettir dedi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yargının örnek bir tavır sergileyerek harekete geçtiğini ifade eden Yasin Şamlı, Türkiye genelinde 293 dava açıldı. 289 davada ilk derece mahkemelerince karar verildi. Hakkında karar verilen sanık sayısı 8 bin 725'tir. Bunların bin 634'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, bin 366'sı hakkında müebbet hapis, bin 891'i hakkında süreli hapis, 2 bin 870'i hakkında beraat, 964'ü hakkında ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi. Bu rakamlar yargılamanın titizlikle yapıldığı, adil yargılanma hakkına riayet edildiği, savunma hakkına riayet edildiğini ortaya koymaktadır diye konuştu.

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