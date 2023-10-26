İstanbul Valiliği Cumhuriyet Bayramı İçin Alınan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Kapatılması Kararını İptal Etti

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 26, 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle ilgili; "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 26, 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle ilgili; "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 26, 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararı alınmıştı. İstanbul Valiliği'nden bu akşam yapılan açıklamayla organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda alternatif bir alan bulunduğu gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararının kaldırıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir."