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İstanbul-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şüpheli yakalandı

İstanbul-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şüpheli yakalandı
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15 TEMMMUZ Şehitler Köprüsü'nde giydiği kostümle koşarak trafiği tehlikeye düşüren bir kişinin videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı.

15 TEMMMUZ Şehitler Köprüsü'nde giydiği kostümle koşarak trafiği tehlikeye düşüren bir kişinin videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün meydana gelen olayda, üzerinde kostüm bulunan bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde koştuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, köprü üzerinde kostümle koşanın E.C.E. olduğu, köprüye ulaşımını ise S.K.'nın sağladığı belirlendi. İki şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, "S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek' ten bin 380 lira idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 'Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri' maddesinden 690 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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