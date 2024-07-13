Üye Girişi
Haberler

Eski Bakan Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank anıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, kabri başında düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Mustafa Varank, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, milletvekilleri, vatandaşlar ve ailesi katıldı. İkindi namazının ardından mevlit okutulan İlhan Varank için dua edildi.

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Anma törenine Mustafa Varank'ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, milletvekilleri, vatandaşlar ve ailesi katıldı.

15 Temmuz'da şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank, şahadetinin 8'inci yılında Fatih Şehzadebaşı Camii avlusunda bulunan kabri başında anıldı. İkindi namazının arından Prof. Dr. İlhan Varank, babaları merhum Ali Haydar Varank ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Varank ve beraberindekiler Prof. Dr. İlhan Varank'ın mezarı başında dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 15 Temmuz Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
title