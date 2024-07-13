Eski Bakan Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank anıldı

15 Temmuz'da şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank, şahadetinin 8'inci yılında Fatih Şehzadebaşı Camii avlusunda bulunan kabri başında anıldı. İkindi namazının arından Prof. Dr. İlhan Varank, babaları merhum Ali Haydar Varank ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Varank ve beraberindekiler Prof. Dr. İlhan Varank'ın mezarı başında dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel