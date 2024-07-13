Eski Bakan Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank anıldı
15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, kabri başında düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Mustafa Varank, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, milletvekilleri, vatandaşlar ve ailesi katıldı. İkindi namazının ardından mevlit okutulan İlhan Varank için dua edildi.
15 Temmuz'da şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank, şahadetinin 8'inci yılında Fatih Şehzadebaşı Camii avlusunda bulunan kabri başında anıldı. İkindi namazının arından Prof. Dr. İlhan Varank, babaları merhum Ali Haydar Varank ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Varank ve beraberindekiler Prof. Dr. İlhan Varank'ın mezarı başında dua etti.