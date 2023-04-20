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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Güncel Haberler

Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini başka şehirlerde geçirmeyi planlayanlar Esenler'deki otogarın yolunu tuttu.

Biletlerini aldıktan sonra terminalde otobüslerini bekleyenler kalabalık oluştururken otogar girişinde de yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Bazı otobüs firmalarının artan talep dolayısıyla ek seferler düzenlediği öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Ramazan Bayramı Demokrasi Güncel Haberler

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