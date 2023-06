İSTANBUL-11 HAZİRAN AKCİĞER NAKLİ FARKINDALIK GÜNÜ'NDE FSM KÖPRÜSÜ MOR RENGE BÜRÜNDÜ

11 Haziran Akciğer Nakli Farkındalık günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor renkle aydınlatıldı. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc) Başkan Yardımcısı Olcay Soykan, organ bağışının önemine vurgu yaparak, 'Hastalarımızın akciğer naklinin mümkün olmasını sağlayan organ bağışı konusu bizim için çok çok önemli ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc) ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli Merkezi işbirliğiyle 11 Haziran Akciğer Nakli Farkındalık günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, 11 Haziran Akciğer Nakli Farkındalık günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri mor renkle aydınlatıldı. Tekneyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen etkinliğe dernek üyeleri, doktorlar, hemşireler ve akciğer nakli bekleyen hasta ile nakil olmuş kişiler katıldı. Saat 20.00 sıralarında Karaköy iskelesinden kalkan tekne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından dönerek iskeleye geri geldi. Teknede günün anlam önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşma sonunda nakil bekleyen Abdullah Karacaova'ya taşınabilir oksijen konsantratörü verilerek etkinlik son buldu.

'ORGAN BAĞIŞI KONUSU BİZİM İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

PAHSSc Derneği Başkan Yardımcısı Olcay Soykan, 'Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma hastaları tarafından kurulan bir dernek, derneğimiz. 1991 yılından bu yana birçok zorluğa rağmen hem kurucularımızın çabalarıyla hem de gönüllülerimizle, üyelerimizle bugünlere kadar geldik. Temsil ettiğimiz hastalıklarımız var. Pulmoner Hipertansiyon, Skleroderma bu hastalıklarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ilaçla tedavilerin artık ilerleyemediği noktada tedaviye izin vermediği noktada hastalıklarımıza bağlı olarak akciğer nakli seçeneğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda akciğer nakli bekleyen hastalarımızı, akciğer nakli olan hastalarımızı ve çeşitli ihtiyaçları olan hastalarımızın akciğer naklinin mümkün olmasını sağlayan organ bağışı konusu bizim için çok çok önemli ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Birkaç senedir derneğimiz hastalıklarımızla ilgili bu farkındalık günlerinde İstanbul Boğazı'nın incileri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün aydınlatılması için Karayolları Genel Müdürlüğüyle iş birliği yapıyor. Bu sene de akciğer nakli konusunda bu farkındalığı yaratmak istedik. O yüzden bir araya geldik. Bugün çok çok önemli bir gün. 11 Haziran 2023 bundan tam 60 yıl önce ilk kez insana akciğer nakli gerçekleştirildi. Bizim için başka bir önemi daha var, maalesef dün Irmak kızımızı kaybettik. Kendisi Pulmoner Hipertansiyon hastasıydı, 5 yaşında. Öte yandan güzel haberler de alıyoruz hem ülkemizden, hem dünyadan. Örneğin daha 11 aylıkken çift akciğer nakli olan Nathan'ımız var. Bu vesileyle bu etkinliğimizin Türkiye'de akciğer nakli bekleyen, özellikle 14 yaşın altında da akciğer nakli mümkün olmadığı için bu konuda çabalar hakkında farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyoruz" dedi.

'ORGAN NAKLİNİN DAHA FAZLA ARTMASI İÇİN BİZ DE ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Akciğer nakli olan Arda Uzun, 'Bu akşam burada olmak gerçekten çok güzel. Çok sıkıntılı süreçten geçip bu zamana kadar geldik. Bu süreç çok zor geçti bizim için ama nakil olduktan sonra her şey çok daha güzel oldu tabii ki. Bunun için hocalarımıza, arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Bizlere çok yardımcı oldular. Organ naklinin daha fazla artması için biz de tabii ki elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü daha çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Bu nedenle farkındalık için köprüler de ışıklandırıldı. Biz de bu akşam buna dikkat çekmek için buradayız. Herkese tekrar çok teşekkür ederim bize bu imkanı sağladılar ve nakil olduk. Her şey bizim için daha güzel oldu. İnşallah bekleyen arkadaşlara da biran önce organ çıkar ve onlar içinde her şey çok güzel olur" diye konuştu.

'HERKES ORGAN BAĞIŞINI DAHA DA ÖNEMSER VE ERTELEMEZ"

5 yıl önce akciğer nakli olduğunu söyleyen Murat Meriçeler, '5 yıl önce nakil oldum ve gerçekten bir mucizeydi. Çünkü hiç nefes alamazken, iki adım attığımda beklemek zorunda kalırken ve 7/24 oksijen cihazına bağlı yaşarken bugün sağlıklı insandan bir farkım yok. Spor yapabiliyorum, çalışabiliyorum, gezebiliyorum her şeyi yapabiliyorum. Buda çok büyük bir mutluluk. Bana verilmiş ikinci bir şans olarak düşünüyorum. Umarım tüm organ bekleyen arkadaşlara en kısa zamanda organ bulunur. Bunun da tek yolu organ bağışından geçiyor. Umarım herkes organ bağışını daha da önemser ve ertelemez" ifadelerini kullandı. Akciğer nakli bekleyen Abdullah Karacaova ise, 'Ciğer çıkar ya da çıkmaz, hepinizin emeğine sağlık" diye konuştu. Abdullah Karacaova'ya taşınabilir oksijen konsantratörü verildi. Etkinlik sonunda katılımcılar hep birlikte organ bağışının önemine vurgu yaptı.