İstahed Başkanı Serkan Özbakış: Bu Yönetmelik Değişikliği Tek Kelimeyle Fiyasko

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, “Bu yönetmelik değişikliğini değerlendirmek gerekirse tek kelimeyle fiyasko. Beklediğimiz, çözülmesini umduğumuz birçok sorun ise ne yazık ki göz ardı edilmiş. Sahanın temsilcileriyle, derneklerle, sendikalarla, tabip odalarıyla görüşmeden çıkartılan yönetmelik, gene aile hekimlerini, aile sağlığı çalışanlarını mutlu etmedi” dedi.

ESRA ALUS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, "Bu yönetmelik değişikliğini değerlendirmek gerekirse tek kelimeyle fiyasko. Beklediğimiz, çözülmesini umduğumuz birçok sorun ise ne yazık ki göz ardı edilmiş. Sahanın temsilcileriyle, derneklerle, sendikalarla, tabip odalarıyla görüşmeden çıkartılan yönetmelik, gene aile hekimlerini, aile sağlığı çalışanlarını mutlu etmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' için Sağlık Bakanı Koca bir mesaj yayınladı. Koca, sosyal medya hesabında, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu önemli gelişme ile aile hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız, kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış ise Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik'in sorunlarını çözmediğini söyledi. Özbakış, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"TEK KELİMEYLE FİYASKO: Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uzun süredir beklediği yönetmelik değişikliği yayınlandı. Bu yönetmelik değişikliğini değerlendirmek gerekirse tek kelimeyle fiyasko. Peki ne içeriyor bu yönetmelik değişikliği? Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına 'destek ödeme' ve 'teşvik ödeme' adı altında iki kalemle ödeme yapılması planlanıyor. Her zaman olduğu gibi çeşitli şartlara bağlanıyor. Destek ödeme, ceza aldığımız zaman alamayacağımız bir ödeme. Örneğin ben bugün işe geç kaldığımda, o ayki destek ödememi alamayacağım. veya şu an röportaj verdiğimden dolayı üç ay boyunca destek ödeme alamayacağım.

KORUYUCU HEKİMLİĞE BİR DARBE YAPILIYOR: Peki teşvik ödeme ne anlama geliyor? Teşvik ödeme, muayene sayılarına göre ödeme yapılmasını planlıyor. Buradaki durum, eski hastane sisteminde performansa dayalı sistemin aile hekimleri üzerine evrilmesiyle oluşuyor. Burada koruyucu hekimliğe bir darbe yapılıyor. Daha çok, tedavi edici bir kimlik ön plana çıkartılıyor. Biz aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları olarak, aile sağlığı merkezlerinde aşıları, izlemleri, kronik hastalık takiplerini, kanser taramalarını yaparken artık bakanlığımız bize, 'sadece ve sadece muayene yapın, muayeneye önem verin' diyor. 'Bu muayeneyi yaparken de hastalara yeteri kadar süre ayırmayın, 5-6 dakikada hastalarımızı muayene edin' diyor.

YAPILACAK ÖDEMELER KOMİK RAKAMLAR: Aile sağlığı çalışanlarına ise yapılacak ödemeler çok komik rakamlar. Cefakarca çalışan hemşire arkadaşlarımız, ebe arkadaşlarımızın alacağı destek ödemeler komik rakamlı olmasının yanı sıra teşvik ödemeler ise hekimin yaptığı muayeneyle ilintilenmiş. Yani kendi yaptığı aşılarla, izlemlerle alakalı değil. Hekimin yaptığı muayene sayısına göre teşvik ödeme alacak.

BİRÇOK SORUN İSE NE YAZIK Kİ GÖZ ARDI EDİLMİŞ: Beklediğimiz, çözülmesini umduğumuz birçok sorun ise ne yazık ki göz ardı edilmiş. Sahanın temsilcileriyle, derneklerle, sendikalarla, tabip odalarıyla görüşmeden çıkartılan yönetmelik gene aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarını mutlu etmedi."

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN YÖNETMELİK NEYİ İÇERİYOR

Yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine, tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme, 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.

Öte yandan, aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.