İSTAÇ, 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülünü kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ AŞ), 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde 'Evinizin Atığı Tesisimizin Yakıtı' projesiyle 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülünü kazandı.

İSTAÇ AŞ, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde gerçekleştirilen 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde 'Evinizin Atığı Tesisimizin Yakıtı' projesiyle Düşük Karbon Kahramanı ödülüne hak kazandı.

İSTAÇ AŞ'den yapılan açıklamada, "Projemizle, Kömürcüoda Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisimizde oluşan atık ısının, yerleşkedeki binalarda ısınma amacıyla kullanarak fosil yakıt ve diğer enerji kaynaklarına olan ihtiyacın azaltılmasını sağlıyoruz" denildi.