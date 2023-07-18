İşsizlik Sorunu Olmayan Köyde Domates Hasadı Başladı

2 bin 500 nüfuslu köy, hasata yetişemeyince komşu köylerden tarım işçisi kiralıyor

İşsizlik derdinin olmadığı köyde 1000 dönümlük alandan 15 bin ton domates bekleniyor

Örnek köy kadın-erkek hem üretiyor hem kazanıyor

ISPARTA Isparta'nın merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasatı başladı. Köydeki nüfusun kadın-erkek çalıştığı seralarda işler yetişmediği için komşu köylerden ve illerden tarım içisi kiralanıyor. Bu yıl bin dekar alanda domates ekilen örnek köyde yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Özellikle merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Deregümü köyünde bu yıl yaklaşık bin dekar alanda yapılan üretimden 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Köyde 13 yıldır seracılık yapan üretici Ali Kahraman nisan ayında dikime başladıklarını belirterek "İlk hasatımız 10 gün önce başladı. 12 dönüm seramız var biz Beff cinsi domates üretimi yapıyoruz. Biz domates hasatında sekiz işçi olarak çalışıyoruz. Hasat kesimimiz işçi durumuna göre değişiyor " dedi. Geçen yıla göre bu yıl fiyatların çiftçiler için daha iyi olduğunu dile getiren Kahraman "Geçen yıl 10-12 TL idi domatesin fiyatı bu yıl 23 TL'den açıldı yağmurlardan dolayı tarla domatesi biraz sıkıntı gördüğünden dolayı kapalı alanda yetiştirmek daha kolay oldu. Domatesin bugün ki fiyatı 18 TL fiyatlar ne kadar böyle gider bilmiyorum ama inşallah böyle devam eder. 1 dönümden maliyeti 8-9 TL oluyor. Böyle devam ederse çiftçi güzel para kazanır" dedi.

"Bin dönüm serada 15 bin ton rekolte bekliyoruz"

Deregümü köyünde bin dönüm serada hasatın başladığını dile getiren Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk "Hasadımız üç buçuk ay devam edecek. Bu yıl bin dönüm serada 15 bin ton rekolte bekliyoruz. Şu anda bizim ürettiğimiz ürünler Ankara, İzmir, İstanbul, gibi büyük şehirlere gidiyor oradan kabzımallar aracılığı ile sofralarımıza kadar ulaşıyor. Bunun haricinde on güne kadar yurt dışı ihracatı başlayacak Rusya ve Ortadoğu ülkeleri Deregümü domatesini tercih ediyor" dedi. Isparta merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu köyde işsizlik sorunu olmadığını vurgulayan Selçuk "Başka şehirlerden ve köylerden mevsimlik tarım işçileri bu köye geliyor. Türkiye'de ki bütün köylerimizin böyle olmasını istiyorum çünkü biz üretirsek sofralarımızı boş bırakmazsak karnımız doyar ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.