İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak - Haberler

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İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs'ta yapılacak 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs'ta yapılacak 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız." ifadelerini kullandı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

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