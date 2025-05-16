İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 8,2'ye gerilediğini ve istihdamın artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye düştü.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in yılın ilk çeyreği icin açıkladığı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkemizin koşullarına uygun ve çağımızın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdama katkı sağlayan uygulamalarımız, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmıyor; gençlerimizi, kadınları, dezavantajlı grupları işgücüne kazandırıyor. Bu çalışmaların neticesi olarak gördüğümüz genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İşgücü de aynı dönemde 35 milyon 273 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanakları artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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