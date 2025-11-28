İşsizlik Oranı 30 Aydır Tek Hanelerde Seyrediyor

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle işsizlik oranı, 30 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsiz sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye geriledi. Böylelikle işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstihdamımız artıyor, Türkiye güçleniyor. İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle işsizlik oranı, 30 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsiz sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye geriledi. Böylelikle işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam sayımız, aynı dönemde 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,2'ye ulaştı. İşgücümüz, 157 bin kişi artışla 35 milyon 804 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 53,8'e yükseldi. Kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici programlar sayesinde kadınlarda istihdam oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 32,4, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 36,5 olarak gerçekleşti.

Gençlerimizin kariyer adımlarını her zaman destekliyoruz. Gençlerde işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6'ya geriledi. Ülkemiz için hayalleri olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle son dönemde yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatı üzerindeki etkisinin farkındayız. Ülkemizin koşullarına uygun, insanı ve emeği merkeze alan politikalarımızı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir istihdam yapısı ve çalışma hayatı için gayretle çalışacağız."