İsraillilerin Um Safa'da Yeni İşgal Girişimi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Um Safa köyünde işgal etmek istedikleri araziye çadır kurdu.

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, Um Safa köyü ve çevre köylerin arazileri üzerine kurulan daha önce gasbedilerek kurulmuş "Ateret" yerleşiminden İsraillilerin, köyün başka arazilerini de buldozerlerle yıkıp üzerlerine çadır kurarak, buralara el koymaya çalıştığını söyledi.

Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedef aldığı bölgenin "Cibal er-Res" olarak adlandırıldığını ve arazinin yaklaşık 500 dönümlük bir alan olduğunu kaydetti.

İsrailli yetkililerin son birkaç yıl boyunca yaklaşık 4 bin köy arazisine el koyduğunu ve çeşitli bahaneler altında köyün Oslo Anlaşmalarının sınıflandırmalarına göre "C kategorisinde" yer aldığını iddia ettiğini belirten Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, topraklarına el koymasını ve ele geçirmesini önlemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.