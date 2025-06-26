İsraillilerin Turmus Ayya'daki Saldırıları: Tarım Arazi ve Sivillere Ateş Açıldı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Turmus Ayya kasabasında aşırılık yanlısı İsraillilerin Filistinlilere saldırdığı ve tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi. Olaylar sırasında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden aşırılık yanlısı İsraillilerin, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmus Ayya kasabasına saldırarak tarım arazilerini ateşe verdiği ve Filistinlilere ateş açtığı bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, aşırılık yanlısı bir grup İsraillinin Turmus Ayya kasabasının çevresindeki mahallelere saldırması üzerine onlarca Filistinliyle aralarında olaylar çıktığını söyledi.

Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, tarım arazilerini ateşe verdiklerini ve Filistinli sivillere gerçek mermilerle ateş açtıklarını ifade etti.

???????Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürülen 3 Filistinli için bugün cenaze töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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