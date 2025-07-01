İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınları Devam Ediyor

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İsrail polisinin koruması altında, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar ve ibadet etmek isteyen Filistinlilere uygulanan kısıtlamalar gündemde. Ürdün ile imzalanan anlaşmalara rağmen suçlamalarla dolu bu durum, uluslararası tepkileri de beraberinde getiriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın yaptı.

Gaspçı İsrailliler, Aksa'nın doğu kısmında dini ritüeller yaparken, İsrail polisi de Kıble Mescidi ve Kubbet'üs Sahra çevresinde konuşlandı.

İsrail polisi, ibadet etmek için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere sıkı kontroller uyguladı, çok sayıda kişinin kimliğine el koydu ve Aksa'ya giriş çıkışları kısıtladı.

Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsrailliler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. İsrail polisinin koruması altında gerçekleşen bu baskınlara zaman zaman İsrailli bakanlar katılıyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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