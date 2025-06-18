İsraillilerin Güney Kıbrıs'ta Barınma Sorunları Başladı

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gelen İsraillilerin barınma sorunları ile karşı karşıya kaldıkları ileri sürüldü.

Rum Yönetimi'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Philenews'te yer alan bir haberde, İsrail'in hava sahasının sivil uçuşlara kapanmasından dolayı Tel Aviv'e gidemeyerek GKRY'ye yönlendirilen 32 uçuştan etkilenen 2 bin 427 kişinin burada kaldığına vurgu yapılarak, otellerin de dolu olması nedeniyle İsraillilerin barınma sorunlarının ortaya çıktığı kaydedildi.

Haberde, İsrail hükümetine yakın gazetelerden Hayom'un, GKRY'de bulunan İsraillilerin barınma sorununa dikkat çeken bir haber yayınladığı aktarılarak, uçuşları GKRY'ye yönlendirilen ve barınma sorunu yaşayan İsraillilerin doluluk oranı az olan bölgelerdeki otellere yönlendirildiği belirtildi.

Söz konusu haberde, Philenews'in durumu GKRY Turizm Bakanlığı yetkililerine sorduğu, onların da İsraillilerin barınma sorunlarının otellerdeki doluluktan kaynaklandığını kabul ettikleri fakat ciddi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisinin verildiği aktarıldı.

İsrailliler yatlarla GKRY'ye geliyor

Rum basınında yer alan bilgilere göre, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmadan dolayı uçak seferleri yapılamadığı için binlerce İsrailli ve bu ülkede bulunan turistler yatlarla GKRY'ye gelmenin yollarını arıyor.

Haberlerde İsraillilerin yanı sıra bu ülkede bulunan 40 bin dolayında insanın çeşitli limanlardan yat ve küçük gemiler ile GKRY'ye gidişi sürüyor.

Sosyal medya üzerinden Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya Limanı'ndan GKRY'nin Aya Napa veya Larnaka yat limanlarına gitmek isteyenlere 2.500 ila 6.000 şekel arasında (Ortalama 715 ila 1.700 dolar) bilet satıldığı iddia ediliyor.

GKRY'de bulunan İsraillilerin sayısı henüz net değil

Rum gazeteleri, Güney Kıbrıs'ta bulunan İsraillilerin bir kısmının uçak seferlerinden dolayı ülkelerine gidemeyenler diğer kısmın ise İsrail'deki İran füzelerinden kurtulmak için deniz yoluyla Ada'ya gelenler olduğunu belirtiyor.

Ana akım medyadan derlenen bilgilere göre GKRY'de İsrail İran çatışmalarından dolayı 4 bin 500 İsrailli bulunuyor.

İsraillilerin kaldıkları oteller, havalimanları ve diğer tesisler Rum polis ve askeri tarafından korunuyor.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.