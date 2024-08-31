İsraillilerin Filistinlilerin su kaynağını ele geçirme çabası protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda toprak gasbeden İsraillilerin bölgedeki göçebe Filistinli halkın su kaynağı olan Uce pınarını ele geçirme çabası aktivistler tarafından protesto edilirken, İsrail askerleri bölgeyi "askeri alan" ilan ettiklerini ileri sürerek göstericileri dağıttı.

100 kadar Filistinli, İsrailli ve uluslararası aktivist, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarındaki Uce pınarı civarında toplandı.

"Su herkesin hakkı", "Savaşı durdurun", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür olamaz" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, bölgede hayvancılıkla uğraşan 120 ailenin su kaynağı ve topraklarını gasbeden İsraillilerin ele geçirmeye çalıştığı Uce pınarına yürüdü.

İsrail ordusu da bölgeye birlikleriyle gelerek çevrede konuşlandı. İsrail askerleri, pınarın başında protesto devam ederken hoparlörden bölgenin "askeri alan" ilan edildiğini savunarak göstericileri buradan uzaklaştırdı.

Gösteriye katılan İsrailli milletvekili Ofer Cassif, AA muhabirine, Filistinliler, İsrailliler ve uluslararası aktivistlerin "Gazze'deki soykırıma, Batı Şeria'daki etnik temizliğe" karşı protesto gösterisi yaptığını belirterek, "Filistinlilerin su kaynağına erişiminin engellenmesi, İsrail işgalinin desteğiyle yerleşimcilerin bunu yağmalamasını önlemek için özellikle buraya geldik." dedi.

Filistinli aktivist May Şahin de Uce beldesindeki 100'den fazla Filistinli ailenin toprak gasbeden İsraillilerin girişimiyle bölgedeki suya erişiminin engellenmesini protesto etmek için toplandıklarını belirterek, Uce sakini Filistinlilerin evlerinde içme suyu dahi bulunmadığına dikkati çekti. Şahin, toprak gasbeden İsraillilerin buraya gelerek Filistinlileri taciz ettiğini, suya erişimlerini engellediğini dile getirdi.

Şahin, "Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın dört bir yanında 7 Ekim'den sonraki süreçte ihlal ve gasbı artırdığını" vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde hayvancılıkla uğraşan köylülerin su kaynaklarına ulaşmasını ve meralarda hayvanlarını otlamasını uzunca süredir engelliyor.

Filistinliler, yaklaşık 4 ay önce topraklarını gasbeden İsraillilerden birinin küçükbaş hayvanlarıyla bölgede "kaçak yerleşim" yeri kurmasıyla El-Uca su kaynağını gasbettiğini ve Filistinlileri yerlerinden etmek amacıyla sulama suyuna erişimlerini engellediğini kaydediyor.

Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nin en önemli su kaynaklarından biri olan El-Uca pınarı, bölgedeki halkın tarım ve hayvancılık faaliyetleri için önem taşıyor. El-Uca'yı Filistinliler yaz aylarında ferahlamak için de kullanıyordu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbetti. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler, yasa dışı sayılıyor.

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'in başını uluslararası arenada ağrıtan konular arasında Batı Şeria'da toprak gasbeden İsraillilerin Filistinlilere şiddeti, bu saldırıların takipsiz ve cezasız kalması öne çıkıyor.

Filistin makamlarının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim'den bugüne 18 Filistinli, İsrailli yerleşimci şiddetinde can verdi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçek mermiyle yaptığı saldırılarda 785 Filistinli yaralandı. Filistinlilere ait mülk, araç ve zirai ürünlerin yakıldığı 273 saldırı kayda geçti.