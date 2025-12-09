Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi

Güncelleme:
İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki bazı kaçak yerleşimlerin boşaltılması kararına tepki olarak, İsrailli yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi. Son dönemde Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi bir artış yaşanırken, uluslararası kamuoyu da duruma yönelik tepkilerini sürdürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki 14 kaçak yerleşimin boşaltılması kararına tepki olarak gece Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Marah Rabah köyünde bazı araçları ateşe veren yerleşimciler, evlerin duvarlarına da Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ifadeler yazdı.

Filistinlilerin araçlarını kundaklayan yerleşimci İsrailliler, bazı evlerin duvarlarına İbranice "Bibi'yi tebrik ederiz", "İntikam" ve "Kazanacağız" diye yazdı.

İsrail askerleri, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da ordunun Filistinlilerden gasbederek "askeri kapalı bölgeye" çevirdiği alana kurulan 4 kaçak yerleşimi boşaltmış ve Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillileri bölgeden uzaklaştırmıştı.

İsrail basını, Netanayhu'nun istihbarat kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu bazı kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Netanyahu'nun söz konusu adımı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uygulanan şiddet karşısında uluslararası kamuoyundan gelen tepkileri savuşturmak için attığı değerlendiriliyor.

"Kaçak yerleşim" birimleri

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "kaçak yerleşim" kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

İsrail yönetiminin de yasa dışı kabul ettiği bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

